Gracyanne Barbosa escutou conversas dos confinados do "BBB 25" no quarto secreto. Globoplay / Reprodução

A primeira noite de Gracyanne Barbosa no quarto secreto do BBB 25 foi marcada por momentos de emoção e muitos ovos — uma geladeira com um pote cheio, só para ela. Com 25,86% dos votos para ser eliminada, a sister ganhou a chance de participar da dinâmica em um paredão que resultou na eliminação de sua irmã, Giovanna, com 52,61% dos votos.

Enquanto os demais participantes acreditam que Gracyanne foi eliminada junto da irmã, no quarto secreto, a sister desfruta de petiscos e informações privilegiadas da casa, como vídeo e áudio dos brothers em tempo real. A musa fitness ficará isolada e retornará à competição até o fim da semana, imune e diretamente no grupo vip.

E nem Gracyanne sabia da dinâmica. Ao entrar no quarto, após se despedir da irmã durante o paredão de terça-feira (4), a sister chorou, se ajoelhou no chão e se declarou para Giovanna.

— Eu te amo, Giovanna! Desculpa, desculpa — disse Gracyanne ao entrar no quarto secreto.

Misto de emoções

Já era madrugada desta quarta-feira (5) quando Gracyanne emocionou-se e chorou assistindo a uma conversa entre Camilla, Aline e Vinícius na cozinha do BBB 25. Acreditando que a empresária foi realmente eliminada, o trio se declarou para a sister, que foi às lágrimas em frente à televisão.

— Foi amor à primeira vista. Eu falei: "Bicha, tu é muito linda" — contou Camilla, enquanto Aline chorava pela suposta eliminação.

Vinícius brincou com o nome de Gracyanne e salientou a "descoberta boa" que ela foi.

— Eu gostava muito de Gracyanne, não imaginava que ela ia ser essa descoberta tão boa. Fiquei lembrando, o nome dela vem de "graça", de "graciosa" — disse.

A musa fitness segue indignada com a relação entre Aline e Diogo Almeida, que não defendeu a policial durante a formação do paredão:

— Não dá para acreditar nisso aí! — falou em voz alta ao ver os dois deitados juntos. — Eu te admiro (Diogo), tu é inteligente para c***, fala bem. Mas é um c***, não defendeu a mulher. Como homem é um bosta.

Ao assistir a Diogo falando sobre a polêmica do contragolpe no confessionário, Gracyanne comentou mencionando Marcelo Pires, verdadeiro nome do ex-marido, Belo:

— Lá fora? Lá fora não protege a mulher que ele tá? (...) Eu estou muito acostumada a ser bem tratada mesmo, né, Marcelo Pires?

Ovos e quitutes

Com alimentação regrada e muitos treinos, Gracyanne come diversos ovos por dia. Antes de entrar no BBB 25, ela chegou a declarar que come mais de 40 por dia e tem uma geladeira exclusiva em casa para armazenar o alimento.

Na casa, Gracyanne enfrentou problemas ao ficar na xepa e teve de reduzir o número de ovos que come por dia. Alguns brothers chegaram a oferecer a sua parcela do alimento para auxiliar a ex do cantor Belo.

Agora no quarto secreto, Gracyanne beliscou todos os petiscos liberados pela produção, como amendoins e saladas disponíveis na geladeira, e ganhou um pote com muitos ovos só para ela. O assunto repercutiu nas redes sociais, com muitos usuários brincando com a situação.