"Se ele estivesse namorando, teria falado comigo": Gracyanne Barbosa comenta relacionamento de Belo

O relacionamento de Gracyanne Barbosa e Belo chegou ao fim em abril de 2024, após 16 anos juntos. @graoficial Instagram / Reprodução

Recém eliminada do BBB 25, Gracyanne Barbosa ainda está se atualizando do que aconteceu durante o período de confinamento. Um dos acontecimentos que chamaram atenção da modelo de fisiculturismo foi o novo relacionamento do ex-marido, Belo.

Em entrevista ao Extra, Gracyanne contou que já conversou com o pagodeiro pelo WhatsApp após deixar o programa. Ele, no entanto, segue fazendo mistério sobre sua vida amorosa. A notícia do namoro de Belo com Rayane Figliuzzi pegou a ex-confinada de surpresa.

— Não recebi essa informação de que o Belo está namorando. Eu acho que se ele tivesse namorando realmente, ele teria falado comigo — conta a influenciadora. — Eu acho que ele está vivendo, gente. Só que cada um faz o "off" que quiser.

Namoro de Belo

O novo relacionamento do cantor com a modelo Rayane Figliuzzi iniciou no ano passado e os rumores foram confirmados após os dois serem vistos juntos em janeiro.

Gracyanne conta que também quer seguir em frente e movimentar a sua vida amorosa. Em entrevista à Rádio BH Fm, ela confessou que talvez precise "abaixar sua régua" de exigências com homens.

— Antes não queriam me dar meu celular, agora estou com WhatsApp, vendo quem me mandou mensagem… Porque eu estou precisando — brincou a ex-sister.

"Belo é o homem da minha vida"

Enquanto estava no BBB 25, Gracyanne ficou em um quarto secreto após a eliminação da irmã, Giovanna. O retorno da musa fitness à casa marcou o início do jogo individual na edição.

De volta ao convívio com os colegas, Gracyanne falou sobre o antigo relacionamento com o cantor Belo. Ela disse se arrepender dos erros que cometeu que acabaram culminando no fim do casamento. O casal ficou junto por 16 anos e, apesar de rumores na internet e na imprensa, garantiu que não houve traição de nenhuma das partes.