Vladimir Brichta celebra aniversário em evento discreto com Adriana Esteves e amigos

Fotos postadas por João Vicente de Castro mostram Vladimir Brichta celebrando aniversário com Adriana Esteves e amigos.

Em uma comemoração discreta, o ator foi fotografado pelo artista João Vicente de Castro , que publicou as imagens em sua conta no Instagram . Nelas, Brichta, que é conhecido por sua postura reservada, aparece cantando parabéns junto à esposa e outros convidados.

Apesar de serem pessoas públicas, nenhum dos dois tem contas nas redes sociais . No ano passado, em entrevista à revista Quem, Adriana explicou o motivo de se manter fora das redes :

— Não quero. Acho que me geraria muita ansiedade, e eu não posso ter mais ansiedade do que eu já tenho. Eu preciso focar no meu trabalho, focar nos meus amores, focar nas minhas atenções. Isso seria um gatilho para eu sair desse foco que eu preciso ter na minha vida — disse a atriz.