Antes de entrar no BBB 25, Gracyanne Barbosa mantinha uma alimentação regrada . Agora que foi eliminada do reality show , a modelo de fisiculturismo contou aos seguidores que está tendo dificuldades para voltar à rotina fitness — e confessou que adquiriu um vício na casa.

Nos stories do Instagram, Gracyanne mostrou um prato com peixe grelhado e alguns legumes. No vídeo, ela confessou que ainda tem dificuldade de deixar o refrigerante, hábito iniciado no BBB 25.