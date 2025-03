Ex-protagonista de "Malhação", Gabriel Falcão compartilha rotina como diplomata nas redes sociais

Em 2024, Gabriel Falcão foi um dos 37 aprovados em ampla concorrência no concurso público para diplomata.

O ator e diplomata Gabriel Falcão, protagonista da temporada de 2013 de Malhação , compartilhou nas redes sociais detalhes de sua nova rotina no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Ele foi um dos 37 aprovados em ampla concorrência no concurso público de 2024, com remuneração inicial de R$ 20,9 mil.