Marca de chocolate de 1928 fecha loja em shopping de Porto Alegre

Rede de lojas de chocolate comprada pela Nestlé em 2023, a Kopenhagen fechou sua loja em um ponto que já era bem conhecido no primeiro andar do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. Ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre ( Sindec-POA ), a empresa disse que o motivo foi o alto aluguel cobrado pelo shopping. Os cinco funcionários foram transferidos para outras unidades.

A decisão vai na contramão do plano de expansão da rede no Estado. Em novembro do ano passado, a marca de chocolate disse que pretendia abrir quatro lojas em Porto Alegre. Ela faz parte do Grupo CRM, comprado no ano passado pela Nestlé por mais de R$ 4 bilhões. Ela foi criada no Brasil em 1928, por um casal de imigrantes da Letônia.