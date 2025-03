Viih Tube exibe nova foto e celebra perda de 10 quilos após parto do segundo filho

Viih Tube perdeu 10 quilos desde o nascimento do filho Ravi. @viihtube Instagram / Reprodução

A influenciadora Viih Tube, 24 anos, compartilhou com seus seguidores, nesta terça-feira (25), um novo registro da rotina fitness. Ela revelou que já perdeu 10 quilos desde o parto do filho, Ravi.

O bebê, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer, 25 anos, nasceu há quatro meses. Agora, Viih Tube segue focada na alimentação balanceada e nos treinos.

— Do dia do parto, perdi 10 quilos. Ravi tem quatro meses. Tem mães que perdem isso na semana pós-parto. Mas vai do seu biotipo. No da Lua (primogênita da influenciadora), não perdi isso nem em 10 meses — explicou nos stories do Instagram.

Influenciadora compartilhou foto no Instagram. @viihtube / Instagram / Reprodução

Rotina de treinos

Desde o início do ano, Viih tem compartilhado detalhes de sua jornada de emagrecimento. Em março, ela revelou que treina às 9h da manhã, aproveitando o único horário em que os filhos, Ravi e Lua Di Felice, estão dormindo.

Além da reeducação alimentar e dos exercícios, a influenciadora também investe em procedimentos estéticos.

Em fevereiro, ela falou sobre os tratamentos que tem feito para potencializar os resultados, como drenagem linfática, criolipólise, depilação a laser e técnicas para redução de estrias.

A influenciadora pretende perder 20 quilos no total e recentemente compartilhou uma foto antiga como inspiração para sua transformação.

— Eu sou minha própria meta. Socorro. Vai dar certo (risos) — declarou Viih.

Antes e depois de Viih Tube. @viihtube / Instagram / Reprodução

Quem é Viih Tube?

Natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, Vihh Tube é atriz, influenciadora e youtuber.

Quando tinha apenas 12 anos, criou um canal no YouTube, durante a separação de seus pais. Com o tempo, ganhou popularidade na internet e, aos 18 anos, decidiu morar sozinha e investir na carreira de atriz. Em 2020, estrelou o filme Me Tira da Mira.

Já no ano seguinte, ganhou visibilidade nacional ao participar do BBB 21, o que impulsionou ainda mais a carreira de influenciadora. Viih e Eliezer, participante do BBB 22, começaram a namorar em agosto de 2022.