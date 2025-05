EUA: conselheiro diz que China está disposta a cooperar e que outros acordos sairão em breve

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, disse em entrevista neste domingo à Fox News que provavelmente a relação com a China será reiniciada, após o encontro entre os dois países na Suíça. "O presidente (Donald Trump) disse que estamos essencialmente começando do zero com os chineses, e eles parecem querer reconstruir um relacionamento que seja ótimo para ambos", afirmou. Segundo ele, os chineses "estão muito dispostos a cooperar e normalizar as coisas" e as autoridades dos EUA, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial, Jamieson Greer, estavam "colocando o suficiente na mesa para que possamos avançar bastante".