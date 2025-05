Briga de influenciadoras começou em viagem a Gramado; saiba quem é quem na história

Adolescentes se envolveram em briga que tomou conta das redes sociais. Instagram / Reprodução

Na noite de terça-feira (6), uma polêmica envolvendo as influenciadoras Antonela Braga, 16 anos, e Duda Guerra, 17, tomou conta das redes sociais após um desentendimento público entre as duas, com Benício Huck, 17, filho de Angélica e Luciano Huck, no centro de toda a briga.

A confusão teve início após Antonela ter solicitado para seguir Benício em um perfil "dix" no Instagram — uma conta privada, mantida para amigos próximos.

No entanto, toda a polêmica teria começado fora das redes sociais, quando os adolescentes estavam em uma viagem recente a Gramado, na serra gaúcha, ao lado de Liz Macedo, 15, e Júlia Pimentel, 17.

A história ganhou força quando Duda, que namora Benício Huck, foi alvo de críticas após um desentendimento com Antonela.

Internautas sugeriram que a influenciadora foi excluída pelas outras meninas após enviar uma solicitação para seguir o perfil "dix" do Instagram de Benício — trata-se de uma conta privada, mantida apenas para amigos próximos.

Antes da tal viagem, Liz Macedo participou de um podcast da influenciadora Camila Loures e falou de uma briga que teve com o namorado por ciúmes. Sem citar nomes, ela ainda disse que uma menina dava mais atenção para os meninos — foi a primeira vez que o nome de Antonela passou a ser especulado na história.

No entanto, dias depois, Liz se pronunciou e pediu que as pessoas parassem de atacar a amiga e repudiou a cultura do cancelamento na internet. Ela afirmou que as duas já tinham conversado e que não gostaria que o clima ficasse pesado e o assunto seguisse repercutindo.

A viagem para Gramado

Já em solo gaúcho, a influenciadora Julia Pimentel e seu namorado, Cauã, gravaram um vídeo, em que diziam ter "muita coisa para contar" aos seguidores.

O adolescente, por sua vez, comentou que tinha amigas de Julia "dando em cima do namorado dos outros".

Novamente o nome de Antonela foi apontado por internautas. Por conta disso, usuários começaram a sugerir que ela estava sendo excluída pelas demais durante a viagem.

O padrinho de Antonela, inclusive, comentou em um vídeo dela no TikTok:

"Volta para aqueles que te amam, sai desse lugar", escreveu.

Já a mãe de Liz foi questionada sobre o que estava acontecendo entre os adolescentes e o motivo de Antonela parecer sozinha. Ela respondeu, então, que só eles podiam resolver esse assunto, mas afirmou: "não tem vítima nem vilão, e sim, ações que geram reações".

Já na última segunda-feira (5), Antonela publicou um vídeo antes de deixar Gramado e comentou que a viagem tinha sido caótica.

— Essas coisas acontecem para testar e ver se a gente é forte — desabafou.

Pós-viagem e a repercussão

Ao final da viagem, o tio de Antonela gravou um vídeo questionando onde estavam os adultos que permitiram que a sobrinha passasse por situações "vexatórias e discriminatórias". Ele afirma não ter percebido acolhimento e mediação por parte dos adultos.

Júlia fez um vídeo contando a situação que a fez se afastar de Antonela. Ela afirmou que, em determinado momento, durante uma briga com Cauã, recebeu apoio da amiga. No entanto, algum tempo depois, disse que soube de pessoas próximas que Antonela teria perguntado: "Será que se eu ficar com Cauã, a Júlia descobre?".

A influencer disse que escolheu se afastar porque se sentia no direito de "se blindar desse tipo de situação". Ela também falou que sabia de histórias parecidas de Antonela envolvendo outras pessoas. Uma delas, seria Duda Guerra, namorada de Benício Huck. Foi então que surgiu o pronunciamento sobre seguir a conta dix de Benício.

Mães dos adolescentes comentam o caso

Em um dos vídeos, Antonela contou que a mãe de Liz se recusou a abraçá-la na hora ao final da viagem. “Eu não vou te abraçar, me desculpe”, teria dito a mãe. A influencer contou ter ficado em choque e com vergonha da reação da mulher.

Em um pronunciamento, Vanessa Macedo se disse surpresa com "uma narrativa construída detalhadamente e estrategicamente para criar uma mocinha e um vilão".

No vídeo, ela também afirma que adulto não se mete em briga de adolescentes. No entanto, diz que jamais obrigará a filha a ter amizades com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela.

— Cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, mas fico pensando assim: se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, eu imediatamente iria buscá-la — afirmou.

Mãe de Antonela rebate

Nathália Braga, mãe de Antonela, comentou o caso, o que chamou de "pronunciamento adulto, de mãe para mãe". Ela citou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e acusou Vanessa Macedo de não ter cumprido o dever de todo o adulto, que é garantir e proteger o bem-estar físico e emocional de sua filha.

Também criticou a postura de Vanessa em ter se recusado a abraçar Antonela ao fim da viagem. Por fim, Nathália afirmou que era uma viagem de trabalho e que Antonela precisava cumprir todos os prazos e entregas, mas que esteve em contato com a filha durante toda a viagem, oferecendo apoio.

Angélica também se pronunciou

Angélica também se pronunciou na noite desta quarta-feira (7), afirmando que foi doloroso como mãe, ver como tudo isso se espalhou. Ela também provocou a reflexão de qual ambiente online estamos criando para os jovens.

Quem são os adolescentes envolvidos?

Antonela Braga

Antonela Braga tem 16 anos e compartilha conteúdos de moda e beleza nas redes sociais. Instagram / @_antonelabraga / Reprodução

A influenciadora de 16 anos acumula dois milhões de seguidores no Instagram e cinco milhões no TikTok. Natural do Rio de Janeiro, ela compartilha conteúdos de moda, beleza e lifestyle.

É um dos destaques entre a geração Z e costuma incentivar o seu público a ter autoconfiança e autenticidade. Fazia parte de um grupo com Liz Macedo e Julia Pimentel.

Liz Macedo

Liz Macedo, 15 anos. Instagram / @lizx.macedo / Reprodução

Chamada por alguns de “Virgínia da nova geração”, a jovem possui mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e 7,5 milhões de seguidores no Tiktok. A influenciadora mora em São Paulo e fala de assuntos variados, como autocuidado, moda e lifestyle.

A festa de 15 anos de Liz Macedo repercutiu nas redes sociais no ano passado por ser um evento luxuoso, com subcelebridades e trocas de looks.

Julia Pimentel

Julia Pimentel, 17 anos. Instagram / @juliapimentel / Reprodução

Natural do Rio de Janeiro, a influenciadora de 17 anos possui 3,5 milhões de seguidores no Instagram e 2,8 milhões de seguidores no Tiktok.

A jovem costuma compartilhar vlogs de viagens, conteúdos de moda e momentos de vida com amigos e família.

Duda Guerra

Duda Guerra, 17 anos, é namorada de Benício Huck. Intagram / @dudaa.guerra / Reprodução

Aos 17 anos, a influenciadora tem meio milhão de seguidores. Nas redes sociais, compartilha conteúdos sobre moda, beleza e viagens. Sendo honesta com seus seguidores, compartilha relatos sobre procedimentos estéticos realizados, como silicone.

Namora com Benício Huck desde 2024 e já trocou boas interações com Angélica nas redes sociais.

Benício Huck

Benício Huck tem 17 anos e é o filho do meio de Angélica e Huck. Instagram / @lucianohuck / Reprodução

O jovem de 17 anos é o filho do meio da atriz Angélica e do apresentador Luciano Huck.

É discreto e foge das exposições. Suas aparições costumam ser nas redes sociais da namorada, Duda Guerra.

No Instagram, possui um perfil privado que conta com pouco mais de mil seguidores.