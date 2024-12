Viih Tube e Eliezer são pais de Ravi e Lua. @viihtube Instagram / Reprodução

Viih Tube fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (2) sobre o estado de saúde do filho recém-nascido, Ravi, fruto do casamento com Eliezer. Ela negou que o bebê tenha feito cateterismo, o que tem sido divulgado por alguns portais de notícia, e explicou que os médicos ainda não sabem qual é o diagnóstico certo dele.

"Eu já estou adoecendo com tudo isso. Tento não ver, mas é muito difícil. Não estamos falando o que ele tem porque NINGUÉM sabe ainda! O mais importante é que ele sempre esteve bem clinicamente, até os médicos não entendem", relatou ela nos Stories. "Ele está melhorando a cada dia, e logo estaremos em casa, tenho certeza", escreveu a influenciadora nos Stories.

Ravi, que nasceu no dia 11 de novembro, está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde terça-feira (24). Ainda segundo Viih Tube, o problema da criança não é uma questão respiratória e não tem relação com a hemorragia uterina que fez com que ela precisasse ser internada na UTI após o parto.

"NÃO é nada respiratório, nem nada relacionado ao parto, já descartaram isso logo no começo. E talvez se tivesse eu não suportaria tanta culpa. Então parem de falar o que não sabem! Eu imploro", pediu.

Internação

Apesar do estado grave, o filho caçula dos influenciadores está reagindo bem ao tratamento. Segundo Eliezer, a resposta do filho aos cuidados tem surpreendido a equipe do hospital:

— Isso é até um espanto para os médicos, porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores — explicou Eliezer em vídeo publicado no Instagram no sábado (30).

De acordo com o ex-BBB, o caso tem sido desafiador, e a condição é, além de grave, rara para um bebê que não é prematuro.

— Estamos aprendendo, a cada dia, um pouco mais — concluiu.

Pós-parto delicado

Ravi nasceu em 11 de novembro, por meio de uma cesariana, após um trabalho de parto de 19 horas. Segundo Viih Tube, o bebê quase foi para a UTI Neonatal logo depois do nascimento, em função de um desconforto respiratório. Entretanto, ele acabou se recuperando sem a necessidade de maiores cuidados.

Já Viih precisou ser internada na UTI três dias depois de dar à luz. A influenciadora de 24 anos sofreu com hemorragia após o parto. Em função disso, alguns internautas tem responsabilizado Viih Tube pelo quadro de saúde do bebê, afirmando que a demora da escolha da cesárea teria causado os problemas. Eliezer definiu as acusações como infundadas e cruéis.

— Parem de acusar minha mulher de que ela é culpada. Não tenho nem palavras para a maldade que estão fazendo com ela nesse momento — afirmou Eliezer. — Não desejo isso para ninguém, nem para vocês que estão com esse julgamento para a Viih.

Reação de Lua

A filha mais velha do casal, Lua, de um ano e sete meses, tem sentido o impacto da internação do irmão. De acordo com Eliezer, a menina tem sentido falta do caçula.

— Ontem eu estava com a Lua à noite, fazendo-a dormir, e ela foi até a porta do quarto e pediu para abrir. Aí, eu falei que era hora de dormir, e ela começou a falar "mão, mão". Falei: "Não é possível". Ela, na verdade, estava falando "irmão". Eu perguntei: "Irmão? Quer ver o neném?" E ela respondeu: "É" — contou ele.