Quem é Carol Peixinho, influenciadora, ex-BBB e mãe do primeiro filho de Thiaguinho

O casal publicou um ensaio fotográfico nas redes sociais, no último domingo (30), contando a novidade.

"Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos três!", escreveram. Diversos fãs e famosos parabenizaram a família.

Quem é Carol Peixinho

Carol ficou conhecida por participar do Big Brother Brasil 19 . A baiana, natural de Salvador, foi até a final do programa e terminou em terceiro lugar .

Depois do reality, a influencer passou a produzir conteúdos sobre bem-estar e vida fitness nas redes sociais. Carol também participou do reality show No Limite, em 2021.