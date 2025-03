De onde vem a fortuna da influenciadora Virginia Fonseca?

Influenciadora é casada com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo.

Com 52 milhões de seguidores no Instagram, Virginia Fonseca , 25 anos, é considerada uma das personalidades mais influente na plataforma . Entre os conteúdos de Virgínia, um elemento em comum: demonstrações de alto poder aquisitivo .

Nesta semana, ela comprou um novo artigo de luxo: um jatinho. Em 2023, a influencer já tinha presenteado o marido Zé Felipe com uma aeronave .

Virgínia também ficou conhecida por fazer transmissões ao vivo para os seguidores quando estava grávida ou para revelação do sexo biológico dos filhos. A exposição nas redes sociais gerou popularidade e, posteriormente, lucro monetário. Mas de onde vem a fortuna de Virgínia?

Publis e marca própria

Fundada em setembro de 2021, a marca de cosméticos We Pink , criada pela influencer, atingiu um faturamento de R$ 10 milhões nos primeiros meses, conforme o site a marca.

Virginia aposta em “publis” (de publicidade), fazendo propaganda para sua própria empresa ou de terceiros. Em uma live no ano passado, na qual promoveu sua marca de cosméticos, teria recebido em 13 horas e 30 minutos, cerca de R$ 22 milhões .

Segundo informações da revista Forbes , Virgínia já faturou cerca de R$ 17 milhões com uma de suas linhas de perfume , em apenas três meses após o lançamento da marca. Além disso, a influenciadora vendeu cerca de 110 mil frascos, alcançando a marca de 1.200 frascos vendidos por dia.

A reportagem da Piauí sobre publicidade de casas de aposta revelou um contrato inicial de Virginia com a bet Esportes da Sorte , dando 30% das perdas dos usuários na plataforma para a influencer. Além disso, recebeu um adiantamento de R$ 50 milhões ao fechar o acordo em 2022.

Atualmente, Virginia tem contrato com a Blaze, recebendo um montante anual de R$ 29 milhões.

Propriedades e outros luxos

A empresária e a família vivem e uma luxuosa mansão em Goiânia, que exibe em seu perfil. Outra propriedade que aparece com frequência nas publicações é a casa de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, comprada por R$ 27 milhões.