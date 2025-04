Presidente salvadorenho Bukele se gaba de sua aliança 'de ferro' com Trump

Por meio de uma série de vídeos que mostram homens tatuados e acorrentados desembarcando de aviões sob forte vigilância, Nayib Bukele ganhou a atenção e a admiração do presidente dos Estados Unidos.

O presidente acompanhou a mensagem com o último vídeo publicado por Bukele, altamente militarista e beligerante, que mostra migrantes chegando ao país centro-americano.

No entanto, por trás dessa camaradagem de durões existe uma política pura e dura.

Para Bukele, aceitar as centenas de deportados dos Estados Unidos ajuda a "consolidar sua imagem como um líder transformador da segurança em El Salvador", observou o analista do 'Migration Policy Institute', Diego Chaves-González.

- Guerra contra as gangues -

A segurança é a pedra angular da política de "punho de ferro", que fez de Bukele um dos políticos mais populares do mundo, com um índice de aprovação de mais de 85% em seu país.

Aceitar os deportados de Trump na megaprisão Cecot, em El Salvador, não só fez de Bukele um amigo na Casa Branca, mas também lhe permitiu ostentar o centro penitenciário com capacidade para 40.000 pessoas.

Os vídeos divulgados pela administração Bukele destacam os muros de concreto e os guardas que monitoram as instalações com os rostos cobertos.

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, visitou o Cecot e posou em frente a uma cela com homens muito tatuados.

Tanto Bukele quanto Trump compartilharam imagens de prisioneiros acorrentados, com a cabeça raspada e amarrados, e rejeitaram os protestos de juízes e opositores.

No entanto, essa abordagem severa traz riscos. A Casa Branca foi forçada a admitir na terça-feira que, devido a um "erro administrativo", um salvadorenho que vivia nos Estados Unidos sob proteção legal foi envolvido em um processo de deportação e enviado para a prisão de Bukele.

Apesar disso, uma pesquisa recente da CBS mostrou que 53% dos eleitores, e uma esmagadora maioria dos republicanos, apoiam a política de imigração de Trump; apoio maior do que recebe no plano econômico.

Além disso, os Estados Unidos prometeram investir em El Salvador, um país com uma renda per capita comparável à do Iraque ou à da Ucrânia devastada pela guerra.