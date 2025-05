O que é "dix"? Entenda termo envolvido na polêmica entre influenciadoras e o filho de Angélica e Luciano Huck

Antonela Braga (E), Duda Guerra (C) e Benício Huck (D) protagonizaram polêmica por conta de perfil privado.

O termo "dix" ficou em alta após a polêmica entre as influenciadoras Antonela Braga e Duda Guerra . A solicitação de Antonela para seguir o "dix" de Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck , foi o motivo da briga entre ela e a namorada do jovem, Duda Guerra.

Trata-se de um perfil alternativo de uma pessoa no Instagram, no qual são publicadas fotos e vídeos mais íntimos, restrito a poucos seguidores. Ter um "dix" é um hábito comum da geração Z, nascidos entre 1997 e 2012. O termo gerou dúvidas nas outras gerações , que não sabiam o significado.

Entenda a polêmica

O conflito entre as duas influenciadoras digitais começou após Antonela Braga ter pedido para seguir o perfil “dix” de Benício Huck. Duda Guerra, namorada do jovem, relatou em vídeo que ficou desconfortável com a atitude, alegando que os dois não mantinham uma relação de proximidade.