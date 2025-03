Quem é o favorito para ganhar o "BBB 25" após eliminação de Aline? Vote na enquete GZH

Aline foi a 12ª eliminada do "BBB 25".

A sister recebeu 51,73% dos votos. Ela disputava a permanência na casa com Diego Hypolito e Maike , que tiveram 0,93% e 47,34% dos votos, respectivamente.

Seguem no BBB 25 as duplas Daniele e Diego Hypolito, Eva e Renata, Guilherme e Joselma e João Gabriel e João Pedro. Vinícius, Vilma, Maike e Vitória Strada já tiveram seus pares eliminados, mas continuam no programa.