Quem saiu do "BBB 25" hoje? Diogo é eliminado com 43,93% dos votos

O ator deixou o reality show nesta terça. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Diogo Almeida está fora do Big Brother Brasil 25. No paredão triplo desta terça-feira (25), o brother recebeu 43,93% dos votos. Do grupo camarote, ele entrou na disputa como dupla de sua mãe, Vilma, e enfrentou ela e Vitória Strada, que receberam 23,46% e 32,61% dos votos, respectivamente.

A saída de Diogo surpreendeu, já que ele não aparecia como o mais votado nas pesquisas. Enquetes apontavam Vilma e até Vitória Strada como prováveis eliminadas.

Quem saiu do BBB 25 hoje

O ator e psicólogo Diogo Almeida, de 40 anos, entrou na casa com a mãe, Vilma. Natural de Campo Grande, no Rio de Janeiro, o carioca ganhou destaque como protagonista da novela Amor Perfeito (2023), da TV Globo, na qual contracenou com Camila Queiroz.

Além de sua carreira artística, é formado em Psicologia e atua em uma clínica. Recentemente, lançou seu primeiro livro, inspirado em uma criança autista que atendeu durante a pandemia.

A participação do artista foi marcada pela relação conturbada com Aline, e o embate direto com Vinícius, dupla da sister — que se intensificou no último "sincerão". Ele e a mãe eram muito próximos dentro da casa.

Como foi a formação do paredão?

No sábado (22), Diogo atendeu o Big Fone e foi direto para o paredão. Ele teve direito a contragolpe e indicou Thamiris. Porém, Camilla, que venceu o leilão e arrematou o poder curinga, usou a vantagem para substituir Thamiris por Vilma.

Também no sábado (22), Guilherme venceu a prova do anjo e garantiu a imunidade da sogra, Joselma. O líder, João Pedro, tinha na mira Aline, Camilla, Daniele Hypolito, Diego Hypolito e Vitória Strada. Por fim, ele escolheu Vitória para o paredão, e a gaúcha não teve direito ao bate-volta.