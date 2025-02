Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada estão no 6º paredão do "BBB 25"

O 6º paredão do Big Brother Brasil 25 foi formado na noite desde domingo (23). O público terá que decidir entre Diogo , Vilma ou Vitória .

Como foi a formação do paredão?

No sábado (22), Diogo atendeu o Big Fone e foi direto para o paredão. Ele teve direito a contragolpe e indicou Thamiris . Porém, Camilla, que venceu o leilão e arrematou o poder curinga, usou a vantagem para substituir Thamiris por Vilma.

No confessionário, Camilla foi a mais votada da casa, com sete votos. Mas na prova bate-volta, a trancista levou a melhor e escapou do paredão.