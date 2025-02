"BBB25": sincerão coloca treta entre Vitória, Camila e Thamires no centro do jogo

As irmãs Camila e Thamires foram as mais citadas.

A noite desta segunda-feira (24) foi de sincerão — e fogo no parquinho — no Big Brother Brasil 25. Os "jurados" especialistas no confronto foram os ex-BBBs Ana Paula Renault (BBB 16), Naiara Azevedo (BBB 22) e Ricardo Alface (BBB 23). E, dessa vez, não dava para pipocar.