Vitória Strada derramou bons litros de lágrima em briga com Camilla e Thamiris. TV Globo / Reprodução

Tal qual as mocinhas que interpretou nas novelas, Vitória Strada vem enfrentando uma série de dramas ao longo de sua trajetória no Big Brother Brasil 25. O último golpe foi sofrido na madrugada desta segunda-feira (24), quando a atriz protagonizou mais um embate acalorado com Camilla e Thamiris, selando o rompimento da aliança entre as três.

Na última terça (18), Vitória já havia sido golpeada pela eliminação do amigo Mateus. A saída do arquiteto ocorreu logo após o primeiro desentendimento da atriz com Camilla e Thamiris, que ficaram chateadas com o voto dado por Vitória em Delma, em desacordo com o restante do grupo. No calor da emoção, as irmãs chegaram a declarar que a gaúcha não poderia mais contar com as duas no jogo, levantando a possibilidade de Vitória acabar isolada após a eliminação do amigo.

A promessa não se concretizou, visto que, na semana seguinte, Camilla e Thamiris ainda estavam próximas da gaúcha. Inclusive, Vitória prestou bastante apoio a Thamiris durante o castigo do monstro, chegando a escovar os dentes da sister, que tinha o movimento das mãos limitado pela fantasia de cobra da dinâmica. Ainda assim, a amizade parecia uma bomba relógio prestes a estourar.

A detonação ocorreu na última madrugada. A faísca foi jogada por Guilherme, que relembrou a primeira discussão entre elas e acusou as irmãs de terem abandonado Vitória sem motivações legítimas. Camilla entendeu que a interpretação do brother era culpa da gaúcha, a quem acusou de vitimismo. O embate terminou com o pouco que restava da união entre Vitória Strada, Camilla e Thamiris.

A gaúcha derramou bons litros de lágrimas na nova briga, sentindo-se injustiçada pelas "supostas" aliadas. Supostas porque, antes mesmo do primeiro conflito, Camilla e Thamiris, com a ajuda de Gracyanne Barbosa, já vinham falando mal da gaúcha pelas costas, inclusive junto a participantes do grupo rival. A atriz foi tachada de egoísta, chata, sem noção, biscoiteira e soberba, entre outros adjetivos nada carinhosos.

O trio também chegou a sugerir a Mateus, quando ele ainda estava no programa, que se afastasse de Vitória, opinando que ela poderia estar atrapalhando o jogo dele. Aliás, após deixar o reality, o arquiteto assistiu às cenas em que as sisters falam da atriz pelas costas e demonstrou preocupação com o futuro da amiga no jogo:

— Torço muito para que, se ela for excluída, tenha força para batalhar sozinha e não precisar de ninguém. A situação ali é de "desaliança".

A falta de lealdade das colegas de grupo, que há tempos tentam puxar o tapete da gaúcha, levou o público a se compadecer com Vitória Strada.

No início da edição, a trajetória da atriz tinha ares de vilania, em razão da forma ríspida com que ela tratava Mateus em muitos momentos. Contudo, os dois conseguiram ajustar os ponteiros da relação, e Vitória melhorou sua postura com o amigo, conquistando, assim, o perdão e a simpatia dos espectadores.

Vitória já tinha nas mãos o enredo da perseguição — ela esteve na mira do líder cinco vezes e enfrenta, agora, seu terceiro paredão. Contudo, ainda faltava o plus da injustiça, entregue de bandeja por Camilla e Thamiris.

Virada de chave

Para que a fórmula surta efeito, a gaúcha precisa conseguir usar a narrativa a seu favor. Um bom exemplo de como fazer isso foi dado por Juliette, campeã do BBB 21, que usou e abusou do VT's de choro todas as vezes em que foi atacada de alguma forma, das dinâmicas do jogo da discórdia às idas ao paredão.

Houve quem julgasse exagerado o comportamento da paraibana, mas a estratégia fez com que ela deixasse o reality com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais e R$ 1,5 milhão na conta bancária. Vitória, que por sinal é amicíssima de Juliette, poderia se inspirar na trajetória da vencedora do BBB 21.

As chances de sucesso são altas, afinal, fisgar o público pela compaixão é meio caminho andado. E esta não deve ser uma tarefa difícil para a Vitória Strada, que tem talento dramático para dar e vender.

Entretanto, a atriz também precisa mostrar que está envolvida no jogo — praticamente um pré-requisito para que a fórmula dê certo, mas que ainda não vem sendo muito bem desempenhado por ela.

Se quiser virar a chave de vez e se transformar na mocinha do BBB 25, sem chances de perder o papel, a gaúcha tem que abandonar o muro. Precisa se posicionar melhor no jogo, traçar estratégias e estar disposta a se comprometer de verdade.

Isso começa por romper de vez com Camilla e Thamiris. Pode parecer óbvio, mas, nesta edição, tem sido comum as brigas durarem menos que uma chuva de verão, e Vitória é campeã de buscar resolver os conflitos em tempo recorde. Mas se quiser crescer no jogo, ela precisa sustentar o embate até o fim.

Um bom caminho seria estreitar os laços com Guilherme e Diego Hypólito, participantes que além de estarem bem-quistos pelo público, compraram as dores da gaúcha desde o primeiro ato da briga com Camilla e Thamiris. A aliança daria um novo gás à jornada da gaúcha, que se beneficiaria da boa visão de jogo dos rapazes e experimentaria, pela primeira vez, fazer parte de um grupo em que sua voz poderia ser verdadeiramente ouvida.

Entretanto, cabe somente a ela decidir qual direção seguir. Vitória Strada tem a faca e o queijo na mão, basta saber usá-los. E para você, Vitória Strada se tornou a mocinha do BBB 25?

