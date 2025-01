Antes da carreira de atriz: Vitória Strada concorreu no Garota Verão e foi vice do Miss Mundo Brasil

Representando o Rio Grande do Sul no Big Brother Brasil 25, Vitória Strada atuou como modelo antes da carreira de atriz, tendo participações importantes no saudoso Garota Verão, nas edições de 2012 e 2014, e no concurso nacional de beleza Miss Mundo Brasil.

Em 2012, aos 16 anos, a gaúcha representou Porto Alegre no concurso do Grupo RBS, segundo Marcelo Soes, produtor do Garota Verão por 20 anos:

— Era uma das seletivas do evento que marcava os 30 anos do concurso, mas ela acabou não avançando na competição. Depois disso, ela foi modelar fora.

O produtor de elenco Iago Warren, de Porto Alegre, conhece Vitória Strada desde os 16 anos. À época, a jovem era modelo agenciada e fez vários comerciais em parceria com ele. Em 2014, Iago foi coordenador de miss no Miss Mundo Brasil e indicou Vitória para participar do concurso, representando Ilha da Pintada.

— Fizemos uma preparação de um ano para ela poder ir para o Miss Mundo 2014, ela chegou a ir para Milão fazer cursos de preparação. Quando voltou, a final foi realizada em Santa Catarina, e ela ficou empatada com a também gaúcha Julia Gama. O júri fez um critério para o desempate e Vitória acabou ficando como vice-campeã — relembra Iago.

Depois disso, a gaúcha voltou a participar do Garota Verão, em 2014. Ela representou a praia de Salina e venceu a primeira e a segunda seletivas. Classificada para a final, uma semana antes do grande evento recebeu convite para integrar o elenco do filme Real Beleza (2015), de Jorge Furtado.

Após o filme, Vitória foi para o Rio de Janeiro para se preparar para a novela Tempo de Amar, que estreou em 2017, dando início à carreira de atriz na TV.