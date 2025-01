No "BBB 25", Daniele forma dupla com o irmão, Diego.

A ginasta esportiva Daniele Hypolito foi confirmada como uma das participantes do BBB 25 , formando uma dupla com o irmão, Diego. Essa é a quarta vez que a atleta participa de um reality show.

Daniele já fez parte do elenco de quatro atrações que seguem o formato: Exathlon Brasil , Dancing Brasil , Made In Japão e Power Couple Brasil 5 . Todos os programas envolviam competição com prêmio em dinheiro.

De quais programas Daniele Hypolito participou?

Exathlon Brasil (2017)

Na atração apresentada por Luís Ernesto Lacombe, os participantes realizavam provas que testavam as resistências física e mental . O programa era uma adaptação brasileira do formato que surgiu na Turquia.

Dancing Brasil (2019)

Made In Japão (2020)

Três anos depois de sua estreia nos realitys, Daniele fez parte do elenco do game Made in Japão, comandado por Sabrina Sato. A atração era inspirada no programa japonês Big in Japan.