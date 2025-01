Enquete "BBB 25": qual dupla deve entrar na casa? 

As duplas que vão concorrer à última vaga na 25ª edição do Big Brother Brasil foram anunciadas na manhã desta sexta-feira (10), durante o programa Mais Você. Na quinta (9), 11 dos 12 pares foram anunciados.

Quem você quer ver no "BBB 25"?

Abaixo, Zero Hora realiza uma enquete não oficial para saber a preferência do público na disputa. A apuração funciona como um termômetro do resultado, que será conhecido na segunda-feira, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.