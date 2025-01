Bateristas Aquiles Priester e Thomas Lang trazem a turnê "Destruição de Dois Bumbos" a Bento Gonçalves

Aquiles Priester, baterista atualmente na banda W.A.S.P., excursiona junto com o austríaco Thomas Lang, colega de instrumento Arthur Galvão / Divulgação

Bento Gonçalves será a única cidade gaúcha a receber a turnê “Destruição de Dois Bumbos”, que reúne os bateristas Aquiles Priester (ex-integrante do Angra e atualmente no W.A.S.P.) e Thomas Lang (austríaco, considerado um dos mais técnicos e inovadores do mundo). Será no dia 16 de fevereiro de 2025, às 19h30min, na Fundação Casa das Artes.

A apresentação será de 40 minutos para cada artista, cada qual com seu próprio set montado no palco. Logo após, os artistas abrem a apresentação para perguntas e bate-papo com o público, fechando a noite com sessão de fotos, autógrafos e merchandising oficial.

Os ingressos já podem ser adquiridos via plataforma Sympla.

Sobre os artistas

Aquiles Priester: reconhecido como um dos maiores bateristas de heavy metal do mundo, Aquiles tem uma carreira consolidada que inclui gravações de álbuns, workshops e premiações internacionais. Seus trabalhos mais conhecidos foram com as bandas Angra e W.A.S.P., da qual permanece como integrante.

Thomas Lang: austríaco de origem, Lang é um baterista de renome global, aclamado por suas técnicas inovadoras e pelo impacto na cena musical contemporânea. É conhecido principalmente como músico de estúdio, que já acompanhou dezenas de artistas e bandas do mundo todo.