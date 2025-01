Com descida do Papai Noel pela torre da igreja, Sonho de Natal de Canela vai até domingo

Ainda dá tempo de conferir as atrações do Natal em Canela. O 37° Sonho de Natal vai até domingo, dia 12. O grande destaque até o encerramento é o espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel. Com duas apresentações diárias, às 20h e às 21h, a atração combina som, luz e projeções mapeadas na fachada da Catedral de Pedra de Canela. Na sexta (10) e no sábado (11), o Papai Noel e seus ajudantes complementam a encenação natalina descendo a torre da igreja com a técnica de rapel.