Bom Dia! Abraçando o amanhecer desta sexta-feira. Como é bom sentir a vida dentro deste clima de ano novo. Como é bom ver as pessoas se encontrando, as famílias convivendo e os amigos matando a saudade. Que seja um tempo de intensa alegria. Feliz dia!

O ser humano é repleto de necessidades. Normalmente as questões materiais se sobressaem, mas há uma fome e sede de infinito em cada coração. Vivemos outros tempos, onde a afetividade suplica por atenção. A matéria pode até se satisfazer com o ter, mas há algo mais profundo clamando por significado. Para equilibrar a vida teremos que dar mais atenção às necessidades afetivas.

O afeto é uma linguagem universal que atravessa barreiras e aproxima almas. Ele não exige palavras elaboradas ou grandes gestos; muitas vezes, um olhar sincero, um sorriso ou um toque no momento certo dizem mais do que qualquer discurso. É no afeto que encontramos cura para as feridas invisíveis, força para enfrentar as adversidades e beleza para enfeitar até os dias mais simples.