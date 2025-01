TCU arquiva denúncia e libera licitação para contratação de serviços digitais pela Secretaria de Comunicação do governo Lula

A notícia que o deputado Paulo Pimenta mais esperava saiu junto com sua despedida da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula. O ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU), determinou o arquivamento da denúncia por suposta irregularidade em licitação da Secom para a contratação de serviços de comunicação digital.

A licitação, no valor de R$ 197,7 milhões, estava suspensa desde julho do ano passado, por ordem do próprio TCU, após uma representação feita pelo Ministério Público de Contas apontar quebra de sigilo do resultado das propostas apresentadas pelas empresas licitantes.