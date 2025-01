Lula precisa suspender ida de embaixadora à posse do ditador Maduro

Em nome do apreço que disse ter pela democracia, o presidente Lula deveria suspender imediatamente a ida da embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, à posse do ditador Nicolás Maduro, reeleito presidente em uma eleição fraudulenta. Como se já não houvesse motivos suficientes para boicotar a posse de Maduro, a prisão da líder oposicionista Maria Corina Machado, na tarde desta quinta-feira (9), foi a gota d’água.