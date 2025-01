Quem é Gracyanne Barbosa, modelo de fisiculturismo confirmada no "BBB 25"

Modelo fará dupla com a irmã Giovanna.

A modelo de fisiculturismo e ex-dançarina do Tchakabum — grupo que integrou entre 1999 e 2008 —, Gracyanne Barbosa, 45 anos, foi confirmada como camarote no Big Brother Brasil 25. Ela fará dupla com a irmã Giovanna, 26. Veja o perfil dela.