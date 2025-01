"BBB 25": quem é Giovanna, veterinária e irmã de Gracyanne Barbosa

Irmãs Gracyanne e Giovanna entrarão juntas no "BBB 25". Globoplay / Reprodução

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Giovanna, 26 anos, é irmã mais nova de Gracyanne Barbosa, 42. As duas entrarão juntas no Big Brother Brasil 25. A caçula é veterinária e usa as redes sociais para compartilhar a rotina da profissão.

Com Gracyanne como exemplo, Giovanna é apaixonada por atividade física e se considera uma aspirante ao mundo fitness. As duas moram juntas no Rio de Janeiro.

— A minha irmã me trouxe para morar com ela quando eu tinha 10 anos. Eu morava com a Gra e com o Belo — detalha a veterinária. — Ele foi minha figura paterna, considero como meu pai até hoje.

Giovanna conta que sempre considerou Gracyanne uma melhor amiga e uma mãe. O carinho é recíproco: