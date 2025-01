Quem é Arleane, rainha de bateria e cunhã-poranga do Boi Garanhão, que estará no "BBB 25"

Arlene irá participar do "BBB 25" com seu marido, Marcelo. TV Globo / Divulgação

Arleane, 34 anos, indígena da etnia Mura, é natural de Manaus e desejava há anos com a entrada no reality. Neste ano, o sonho se tornou realidade, com a entrada no BBB 25 com seu marido Marcelo, 38 anos.

Formada em Estética e Cosmética a manauara ama se maquiar e cuidar do corpo. A dança é sua atividade preferida. Por isso, fala com orgulho sobre ser uma mulher indígena apaixonada por samba.

Saiu de sua aldeia aos sete anos e foi morar em um bairro periférico da capital amazonense em busca de oportunidades de estudo.

— Ela é uma mulher linda, guerreira, batalhadora; meu grande amor —descreve seu marido.

Arlene é casada há 11 anos com Marcelo, sua dupla. Os dois se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Uma semana depois já eram um casal formado.

— Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem. A gente dorme e acorda junto, come junto, toma banho junto. Nossa vida se resume a estar junto — justifica Marcelo sobre a decisão de ir para o reality.

Ela não faz o perfil tímida: diz que onde chega chama a atenção, e que faz amizades com facilidade.

Rainha de bateria

A influenciadora é rainha de bateria da escola de samba A Grande Família, de Manaus. Ela naturaliza olhares que recebe e ama ser o centro das atenções.

Em 2023, foi eleita Rainha do Carnaval de Manaus. Já em 2025, vai ser cunhã-poranga do Boi Garanhão no Festival Folclórico do Amazonas, conforme o Gshow.