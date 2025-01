Incêndios "mais devastadores" já registrados seguem sem controle na Califórnia; número de mortos sobe para 10

Os incêndios florestais que arrasam a região de Los Angeles, considerados pelo governo americano "os mais devastadores" da história da Califórnia , permanecem fora de controle nesta quinta-feira (9), em meio à tendência de piora das condições climáticas . Número de mortos em decorrência do desastre subiu para 10 nesta madrugada.

— As chamas consumiram todos os nossos sonhos. Perdemos praticamente tudo — disse William Gonzales em frente à sua casa, reduzida a cinzas, na localidade de Altadena, ao norte de Los Angeles.

A oeste da cidade, o incêndio que devorava o bairro nobre de Pacific Palisades, entre Malibu e Santa Mônica, ainda estava fora de controle na tarde desta quinta, mesmo com a ajuda de helicópteros e com a trégua dos ventos fortes, que avivavam as chamas.