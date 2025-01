Anúncio de indicados ao Oscar 2025 é adiado por causa dos incêndios em Los Angeles

Premiação continua programada para 2 de março. Lewis Joly-Pool / AFP

A Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta quarta-feira (8), o adiamento em dois dias do anúncio das indicações do Oscar 2025, do dia 17 para 19. A decisão é motivada pelos incêndios que atingem a região de Los Angeles, nos Estados Unidos, que causou ao menos cinco mortes.

Com isso, o período de votação dos indicados, que teve início nesta quarta-feira (8), ganha mais dois dias e se encerra no dia 14. A cerimônia de entrega dos prêmios continua programada para o dia 2 de março.

A academia mandou um e-mail para seus mais de 10 mil membros para anunciar as mudanças.

"Queremos oferecer nossas mais profundas condolências para aqueles que foram impactados pelos incêndios devastadores no sul da Califórnia. Tantos de nossos membros e colegas de indústria vivem e trabalham na região de Los Angeles, e estamos pensando em vocês", afirmou a mensagem, assinada pelo presidente-executivo da Academia, Bill Kramer.

Milhares de pessoas estão sob ordem de evacuação devido às chamas. Os atores Ben Affleck, James Woods e Mark Hamill foram afetados, bem como outras celebridades.

O bairro onde fica as casas de Affleck e Woods também abriga outras mansões de estrelas, como Tom Hanks, Adam Sandler e Reese Witherspoon.

A atriz Mandy Moore, que atuou em "This Is Us" também afirmou que evacuou sua casa, em segurança, com "os filhos, cachorro e gatos. Orando e agradecida pelos socorristas".

Leia Mais Vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro abre caminho para o Oscar?

Inúmeros eventos que ocorreriam nesta semana em Hollywood foram cancelados ou adiados, como o Critics Choice Awards, os lançamentos de "The last showgirl", "Lobisomem", "Better Man - A História de Robbie Williams" e o jantar do prêmio do American Film Institute.

Fernanda Torres em Los Angeles

A brasileira Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama pela atuação no filme "Ainda Estou Aqui", também está Los Angeles.

Em suas redes sociais, ela publicou fotos que mostram fumaça e um ponto alaranjado.

"Da minha janela, vejo Los Angeles em chamas" — destacou.