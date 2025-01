Hollywood recebe ordem de evacuação em área próxima à Calçada da Fama

Um novo incêndio na quarta-feira (8) colocou a lendária região americana de Hollywood Hills sob ordens de evacuação . O local é próximo da famosa Calçada da Fama , um dos principais pontos turísticos da cidade. — Ameaça imediata à vida. Esta é uma ordem de evacuação agora — anunciou o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, depois de as chamas que eclodiram no Runyon Canyon ao final da tarde avançarem rapidamente , carbonizando oito hectares.

Situação extremamente crítica

Os incêndios começaram em um ambiente de baixa umidade e justo quando os chamados ventos de Santa Ana, característicos nesta época do ano na Califórnia, avançam com força na região. As autoridades advertiram que a situação está longe de melhorar. Os ventos sopram com força na região e atingem entre 70 km/h e 145 km/h.