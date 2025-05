Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (06), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

Teoricamente, tudo deveria ser muito mais fácil do que é, mas já que as coisas acontecem como acontecem, melhor será as aproveitar como são, em vez de forçar para que se ajustem ao que você acha que deveriam ser.