"Cena de apocalipse", relata gaúcha que mora em Los Angeles 

Céu encoberto com fumaça em Santa Mônica, Los Angeles.

— Está uma situação realmente bem complicada, uma cena de apocalipse , com fumaça por todo o céu — relata Alissa.

— Mesmo longe do incêndio, tu sente aquele cheiro de fumaça bem denso.

— Ontem, a gente foi liberado mais cedo. Um trajeto que eu faço em 25 minutos eu demorei quatro horas para fazer com todas as ruas totalmente fechadas. As pessoas que moram mais perto da região abandonando os carros porque realmente não tinha como sair. Depois, os bombeiros tiveram que tirar os carros, realmente muito triste — conta a gaúcha.