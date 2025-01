Na primeira rua pavimentada do RS, sobrado histórico será restaurado

Sobrado de Rio Pardo antes do início do restauro. Vinicius Bolzan / Divulgação/Prefeitura de Rio Pardo

Um sobrado histórico de Rio Pardo ganhará vida nova. O prédio de 1851 fica na esquina das ruas Andrade Neves e da Ladeira, a primeira pavimentada do Rio Grande do Sul. Fechado nos últimos anos, o imóvel será restaurado e aberto à visitação.

Inicialmente, o prédio de arquitetura colonial abrigou uma escola. O Hotel Brazil foi aberto no local mais tarde. Na fachada, consta o ano de 1904, quando ganhou a forma atual, de influência positivista.

Hotel Brazil em 1900, antes da mudança na fachada. Reprodução / Arquivo Histórico Municipal de Rio Pardo

O sobrado foi ocupado pela administração municipal até os anos 1960, por isso ficou conhecido como Prefeitura Velha. Os intendentes e, depois, prefeitos trabalhavam no prédio, que também era sede da Câmara de Vereadores. O segundo andar foi salão de bailes da cidade.

Depois da transferência da prefeitura para novo prédio, o velho sobrado abrigou órgãos municipais, a biblioteca pública e escritório da Emater. Nos últimos anos, desocupado, sofreu deterioração.

Prefeitura Velha na década de 1960. Reprodução / Arquivo Histórico Municipal de Rio Pardo

O telhado e a fachada serão restaurados. A obra que começará na próxima semana deve durar pelo menos um ano. O projeto prevê a requalificação interna, com colocação de elevadores e acessibilidade, mantendo a planta original.

O segundo andar do sobrado abrigará o gabinete do prefeito e sala reuniões. No térreo, ficarão Arquivo Histórico e memorial. Os artesãos também terão espaço. No porão, abrirá uma cafeteria.

Projeto de restauro do sobrado histórico de Rio Pardo. Divulgação / Prefeitura de Rio Pardo

— A Rua da Ladeira já é um dos pontos mais visitados da cidade. Agora, teremos um espaço para receber os turistas. No memorial, encontrarão informações históricas e atuais. A cafeteria terá os tradicionais sonhos de Rio Pardo — destaca a arquiteta Vera Schultze, coordenadora do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico de Rio Pardo.