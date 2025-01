Café da Catedral: a história da rua que virou badalado jardim

Desde a abertura do Café da Catedral , a população voltou a frequentar uma área antiga de Porto Alegre . O estabelecimento ocupa o salão nobre da Catedral Metropolitana e o jardim , que fica no traçado da Rua Dom Sebastião . O ponto badalado da cidade já foi insalubre e de difícil circulação.

A Rua Dom Sebastião ligava as ruas Duque de Caxias e Fernando Machado. Em 1868, o bispo Sebastião Dias Laranjeira pediu à Câmara Municipal a abertura da via entre o Seminário Diocesano e o Palácio do Governo. Os vereadores só aprovaram, sete anos depois, a desapropriação de terreno junto à Rua Fernando Machado. Por muito tempo, a área ficou abandonada.