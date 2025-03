Baile Municipal: a festa de gala que marcou o Carnaval de Porto Alegre

O auge do Baile Municipal de Porto Alegre foi nas décadas de 1980 e 1990. Nos salões da Sogipa, a festa atraía artistas, jogadores de futebol, políticos e empresários. O evento era realizado sempre na noite de uma sexta-feira, uma semana antes do Carnaval.

Celebridades de São Paulo e do Rio de Janeiro desembarcavam no aeroporto. A cervejaria Brahma patrocinava o camarote Número 1. O empresário Olacyr de Moraes, o Rei da Soja, trazia convidados para a festa.

Os foliões vestiam fantasias luxuosas ou trajes de gala. O baile começava após a final do Concurso Estadual de Fantasias. Os camarotes eram vendidos em disputado leilão. Na Sogipa, a festa recebia de 3 mil a 4 mil pessoas.

César Krob foi o organizador do Baile Municipal por 18 anos, a partir de 1980. Ele era colunista da área social e de clubes da Folha da Tarde quando decidiu promover uma festa diferente na cidade.

— As festas eram muito iguais. Levei as páginas da revista Manchete sobre o Baile Municipal de Recife para o prefeito de Porto Alegre, Guilherme Socias Villela, que abraçou a ideia de um novo baile. Mesmo assim, a prefeitura não contribuía com dinheiro. O baile se pagava — contou Krob.

O evento já ocorria antes de 1980, com outros promotores e sem a proposta de uma festa de gala. Em 1962, os jornais noticiaram a realização do 1º Baile Municipal, no Grêmio Náutico União, em prol da Cruz Vermelha.

No início da década de 1970, o Petrópole Tênis Clube sediava a festa. Em 1974, Zero Hora noticiou a quarta edição do Baile Municipal, com participação da escola de samba Acadêmicos da Orgia, de um grupo folclórico do Recife e do conjunto Caravelle.