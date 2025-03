Cidreira Praia Clube: lembrança dos campeões praianos de 1975

Campeões praianos de 1975. Acervo Sergio Kaminski / Reprodução

O Cidreira Praia Clube (CPC) formou grandes times nos campeonatos de futebol de areia. Em 1973, 1975 e 1977, foi campeão do Praiano. Os jogos seguiam as regras do futebol de campo, com onze jogadores em cada equipe. A disputa ocorria na areia, na beira do mar.

O leitor Sergio Kaminski enviou ao Almanaque Gaúcho a foto do time campeão de 50 anos atrás. Por 17 anos, o engenheiro civil foi lateral direito do CPC. Ele recorda que o Campeonato Praiano, promovido pela Companhia Jornalística Caldas Júnior, agitou as praias nos verões entre os anos 1960 e 1980.

Em 22 de fevereiro de 1975, em Tramandaí, o CPC conquistou o título ao vencer por 1 a 0 a equipe da praia de Bom Jesus, do município de Arroio do Sal. O gol do time verde e branco foi marcado por Poletto. A campanha do campeão teve 10 vitórias, um empate e uma derrota.

O time foi para a areia com Barata; Sergio Kaminski, Nilson, Luiz Gil e Homero Cavalheiro; Poletto, Adir e Pingo; Joninho, Gere e Rubens. O clube presidido por Ari Soares Rios tinha o treinador Silvio Oliveira e o preparador físico Daisson Terra Lucas. O professor Jacinto fazia a coordenação.

Com mesmas regras do futebol de campo, jogos ocorriam na areia. Acervo Sergio Kaminski / Reprodução

No retorno a Cidreira, a caravana foi recepcionada com festa em frente à Igreja Nossa Senhora da Saúde.

— Mantenho até hoje os amigos daquela época. Claro, outros já faleceram. Em abril, queremos fazer almoço para comemorar os 50 anos da conquista de 1975 — avisa Kaminski.