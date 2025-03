Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo solicita que prefeitura decrete situação de emergência pela estiagem

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, no norte do Estado, solicitou que a prefeitura decrete situação de emergência em razão dos prejuízos provocados pela estiagem no município e região.

Conforme informações da presidente do sindicato, Marinês Scapini Penz, a entidade entrou em contato com o secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural, João Antônio Bordin, na quarta-feira (5) para solicitar um retorno sobre a demanda, que classifica como urgente .

— Nos informaram que estão analisando a situação e alguns dados. Hoje nos procuraram novamente para solicitar fotos do dossiê que levantamos. Passamos os dados e eles foram à campo para ver a situação. Então, a última atualização que temos é de que estão trabalhando para que seja decretado, mas com garantias de que seja homologado pelo Estado ali na frente, através de um bom embasamento — disse.

Para Marinês, as perdas não são somente econômicas, mas também implica na sucessão e no êxodo rural .

— Já não é o primeiro ano que estamos enfrentando intempéries climáticas no nosso município. Esse problema também implica nas pessoas deixarem as suas propriedades quando já não conseguem mais cumprir com os seus compromissos. E é uma questão de saúde também, porque as pessoas acabam ficando desoladas e muitas vezes endividadas. São vários fatores que afetam a vida dos agricultores se o município não realizar esse decreto — disse.