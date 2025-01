O ex-presidente dos Estados Unidos que visitou Porto Alegre e cavalgou no RS

O ex-presidente dos Estados Unidos Theodore Roosevelt cruzou o Rio Grande do Sul em 1913. Quatro anos depois de deixar o governo, o naturalista e historiador viajou para conhecer os sertões do Brasil. A comitiva desembarcou no Rio de Janeiro, passou por São Paulo e seguiu de trem para o Sul.

Em Cruz Alta, Roosevelt foi recepcionado por autoridades na estação férrea. Em um automóvel, passeou pela cidade. No livro Dicionário de Cruz Alta (Martins Livreiro), o historiador Rossano Viero Cavalari conta como foi a passagem pelo município em 1 de novembro de 1913. Membros da Igreja Metodista e imigrantes alemães ajudaram na comunicação.

O ex-presidente e a comitiva visitaram a estância do general Firmino de Paula, líder republicano local, criador de gado da raça devon. Comeram churrasco, cavalgaram e assistiram a um rodeio.

No início da manhã de 2 de novembro, Roosevelt chegou à estação férrea em Porto Alegre. No carro do governo do Estado, partiu para o Hotel Schmidt, na Rua Voluntários da Pátria.

O ilustre visitante passou durante a manhã pela Escola de Engenharia, recepcionado pelo professor João José Pereira Parobé, e pela Faculdade de Direito. À tarde, conheceu o jardim zoológico do Menino Deus, o quartel da Brigada Militar na Avenida Praia de Belas e o campo da Redenção.

Depois de uma recepção no Clube do Comércio, no início da noite, partiu para a estação férrea. O ex-presidente não dormiu na cidade.

Recepção para a comitiva na estação férrea de Santa Maria, em 1913 Frank Harper / Acervo Theodore Roosevelt Center

Em artigo escrito posteriormente, Roosevelt comparou o Rio Grande do Sul a regiões do Texas e Oklahoma, nos Estados Unidos. Além das emas, viu muitos rebanhos de bovinos, cavalos, ovinos, porcos e mulas. Citou que os gaúchos usavam calças (bombachas) e chapéus largos.

O ex-presidente também foi recepcionado em Santa Maria e Sant'Ana do Livramento. Ele seguiu viagem por Uruguai, Chile e Argentina. Retornou ao Brasil para famosa expedição na Amazônia, onde contraiu malária e quase morreu.