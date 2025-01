Quem é Marcelo, servidor público que entra com a esposa no "BBB 25"

Arleane e o marido Marcelo irão participar do "BBB 25". TV Globo / Divulgação

Marcelo, 38 anos, é servidor público da área de segurança do trabalho. Natural de Manaus, ele irá participar do BBB 25 com a esposa Arleane, de 34 anos.

Entre os hábitos preferidos de Marcelo estão: frequentar boteco, tomar cerveja e ir para a balada, além do comprometimento com o trabalho e da responsabilidade com sua família. Ele já foi de vendedor de picolé a guia turístico.

Marcelo é casado há 11 anos com Arlene, sua dupla. Os dois se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Uma semana depois já eram um casal formado.

— Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem. A gente dorme e acorda junto, come junto, toma banho junto. Nossa vida se resume a estar junto — justifica Marcelo sobre a decisão de ir para o reality.

Bairrista e gêmeo

Marcelo é é apaixonado pela região onde vive. Mesmo se considerando quieto e observador, o manauara não economiza nas palavras quando se trata da região Norte do país.

O servidor público ainda tem um irmão gêmeo chamado Marcos, com quem tem dois únicos elementos que os diferenciam: A rinomodelação, a qual diz ser sua parte preferida do corpo e as oito tatuagens do brother.

O engenheiro considera que sua maior conquista foi a casa própria, fruto do seu trabalho e da esposa na cidade onde vivem.