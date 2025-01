Obra de revitalização do Cine Imperial parou em maio de 2024, após estrutura ficar parcialmente alagada na enchente. André Ávila / Agencia RBS

Parada desde a enchente de maio de 2024, a obra de revitalização do antigo Cine Imperial ainda não tem data para ser retomada. O imóvel, que é da prefeitura de Porto Alegre, ficou quase um mês parcialmente inundado.

A intervenção está sendo bancada pela Caixa Econômica Federal (CEF), que terá um centro cultural no espaço. O contrato com a empresa Enclimar, que fazia a reforma, foi rescindido em agosto do ano passado. Agora, o banco encaminha uma nova licitação para escolher outra construtora que fará os reparos.

O prédio está localizado na Rua dos Andradas, em frente à Praça da Alfândega, no Centro Histórico. A Caixa não autorizou que a reportagem de Zero Hora entrasse no espaço e nem liberou imagens do projeto de como ele ficará após a reforma ser concluída. O banco também não informa quais foram os danos causados pela enchente. A restauração havia sido contratada pelo custo de R$ 18,54 milhões, segundo o colunista de GZH Jocimar Farina.

Agora, o banco diz que a torre principal, que abrigará salas da prefeitura de Porto Alegre e instalações do centro cultural, está em estágio avançado de construção. Porém, não dá detalhes, como o que já foi e o que ainda falta ser feito. Já sobre o teatro e o prédio anexo, revela que a obra ainda está em "fase inicial". A expectativa para a conclusão dos trabalhos é de 24 meses após a finalização do processo licitatório.

A prefeitura ocupará oito dos 11 andares, mas ainda não definiu qual órgão municipal será transferido para o local. Uma possibilidade especulada é que seja a Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, que hoje está na Rua da República.

Prédio está cercado por tapumes. Caixa diz que obra na torre principal está em fase mais avançada. André Ávila / Agencia RBS

Já o centro cultural da Caixa terá um cine-teatro com 650 lugares — capacidade semelhante à do Theatro São Pedro —, além de salas para exposições e um miniauditório. O contrato prevê que o banco fique no espaço por 30 anos.

A Caixa possui outros centros culturais espalhados pelo Brasil. Eles ficam em São Paulo (SP), no Rio de Janeiro (RJ), em Brasília (DF), em Curitiba (PR), em Fortaleza (CE), no Recife (PE) e Salvador (BA).

Cine Imperial

O Cine Teatro Imperial foi inaugurado em de abril de 1931, com 1.632 lugares. Foi um dos primeiros arranha-céus de Porto Alegre e um dos grandes exemplares da art déco no Brasil. Passou por duas reformas: em 1960 e depois em 1987. Em abril de 2004, foi tombado como patrimônio histórico municipal. A construção combinava espaços de entretenimento com moradia, tendo introduzido na Capital o conceito dos duplex, os apartamentos de dois andares.

No prédio ao lado, funcionava o Cine-Theatro Guarany, inaugurado em 1913. Também com fachada imponente, o prédio foi projetado pelo arquiteto alemão Theo Wiederspahn. No livro Cinemas de Calçada em Porto Alegre, Cristiano Zanela diz que foi o primeiro cine-teatro de Porto Alegre, com 958 lugares para espectadores. Foi ampliado em 1938 e reformado novamente na década de 1940.

Nos anos 1970, assim como outros cinemas de Porto Alegre, o Guarany foi fechado. Voltou a operar em 1987, mas no mezanino do Cine Imperial, trocando o "y" pelo "i" no nome. O novo Guarani ficou no local até 2005, quando os dois cinemas fecharam.

Na década de 1980, o Banco Safra compra o imóvel onde o Guarany foi inaugurado. Teve uma agência no local até a enchente de maio do ano passado. Agora, o edifício histórico está sendo reformado para receber uma loja de cosméticos.

Linha do tempo da obra de revitalização

Em 2005, Cine Imperial e Guarani são fechados

Dois anos depois, em 2007, começa o restauro bancado pela Caixa

Em 2011, a obra para após a descoberta de uma rocha de grandes dimensões

Em 2015, a reforma é retomada, mas dura até 2017, quando a empresa responsável abandona a construção

Em 2023, a Caixa contrata a empresa Enclimar para retomar a revitalização

Em maio de 2024, o edifício é atingido pela enchente. Três meses depois, o contrato é rescindido de forma amigável

O que diz a Caixa

A CAIXA informa que o projeto da CAIXA Cultural Porto Alegre está em fase de atualização para ser encaminhada nova licitação e, posteriormente, a retomada da obra.

O banco esclarece que a torre principal, destinada a abrigar ambientes da prefeitura de Porto Alegre e instalações da CAIXA Cultural, está em estágio avançado de construção. Já o teatro e o prédio anexo estão em fase inicial de obra.