Votação de pacote de Melo na Câmara de Porto Alegre será concluída em fevereiro

Presidente da Casa, Comandante Nádia, conversa com vereadores em sessão na quarta-feira (8).

A votação do pacote do governo Sebastião Melo só será concluída pela Câmara de Vereadores em fevereiro. Após não conseguir derrubar a liminar que suspendeu a tramitação de três projetos — o que redesenha o secretariado, o que extingue a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e o que transforma o conselho deliberativo do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) em órgão consultivo —, a Câmara deu por encerrada a convocação extraordinária que se estenderia até sexta-feira (10).