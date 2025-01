Mudanças no Dmae e investimentos no sistema contra cheias pautam reunião de nova frente parlamentar da Capital

Os vereadores receberam representantes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) , que detalharam as ações que já foram realizadas e as planejadas para reduzir o impacto de enchentes.

A mudança na estrutura do departamento, proposta pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), também foi assunto do encontro.

Segundo ele, a ideia é manter reuniões periódicas com a prefeitura em busca de diagnósticos detalhados sobre o processo. Na próxima semana, o planejamento é levar vereadores para vistoriar casas de bombas do Dmae.

Para Juliana de Souza (PT), a apresentação foi importante para entender os investimentos no sistema contra cheias, que, no entendimento dela, estão distantes de suprir a necessidade da população da Capital.

Mudança no Dmae

— O projeto é uma busca pelo esvaziamento das competências e descaracterização do conselho do Dmae. Temos em Porto Alegre uma tentativa de privatização, quando há no mundo experiências de reestatização das entidades que asseguram o abastecimento de água e saneamento. Nada disso atende aos interesses de fortalecer o Dmae para que ele dê conta dos desafios da cidade — disse a vereadora do PT.