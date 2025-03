Escolas de samba do Grupo Bronze de Porto Alegre desfilam neste sábado, na Esplanada da Restinga

Evento ocorre em frente à quadra da Estado Maior da Restinga. Duda Fortes / Agencia RBS

O desfile das escolas de samba do Grupo Bronze do Carnaval de Porto Alegre ocorre neste sábado (8). O evento, com entrada gratuita, começa às 20h na Esplanada da Restinga, em frente à quadra da Estado Maior da Restinga (Avenida João Antônio da Silveira).

A Imortais Tricolores, campeã do Carnaval Descentralizado no ano passado, abrirá o evento, seguida pela Gaviões da Vila Nova, agremiação convidada. Na sequência, se apresentam Samba Puro, Império dos Herdeiros, Unidos do Guajuviras, Acadêmicos da Orgia, Cohab-Santa Rita, Mocidade da Lomba do Pinheiro e Filhos da Candinha.

Uma das escolas sobe ao Grupo Prata do próximo ano.

Porto Seco

Está chegando também a hora dos desfiles no Porto Seco. Por lá, as escolas dos Grupos Ouro e Prata se apresentam nos dias 14 e 15 de março. As estruturas do evento começaram a ser montadas na sexta-feira passada (28) e devem estar concluídas até a próxima quinta-feira (13).

A força-tarefa começou pela montagem das arquibancadas — no total, são quatro, com capacidade para 6.480 pessoas. Além disso, serão instalados 129 camarotes, cada um com capacidade para 15 pessoas, e 80 frisas, que comportam oito pessoas cada.

Haverá, ainda, um camarote acessível para PCDs, com o dobro do tamanho do ano passado. O espaço ficará no andar térreo, terá 50 metros quadrados e poderá receber até 60 pessoas — uma pessoa com deficiência e um acompanhante.

Desfile do Grupo Bronze

Quando: sábado, a partir das 20h

sábado, a partir das 20h Onde: Esplanada da Restinga, em frente à quadra da Estado Maior da Restinga (Avenida João Antônio da Silveira)

Esplanada da Restinga, em frente à quadra da Estado Maior da Restinga (Avenida João Antônio da Silveira) Quanto: entrada gratuita

Ordem dos desfiles