Busca por conserto de ar-condicionado dispara em Porto Alegre e prazo para atendimento aumenta

Com duas décadas de trabalho como técnico de ar-condicionado em Porto Alegre, Luiz Henrique Carvalho, 60 anos, jamais passou por outro verão com demanda de serviço como agora.

A busca por reparos em aparelhos, ampliada pelo uso intensivo dos equipamentos sob temperaturas escaldantes e agravada pela falta de manutenção preventiva , faz com que por vezes nem tenha tempo de responder a todas as solicitações de assistência ao longo da jornada de trabalho.

Em razão da procura recorde , o tempo de espera hoje para receber a visita de um especialista pode se estender de duas semanas a um mês , conforme três empresas do setor consultadas nesta quinta-feira (6) por Zero Hora.

— Só estou conseguindo agendar para depois do dia 20 de março. Nunca vi algo parecido, é uma demanda absurda — afirma Carvalho.

O cenário é semelhante entre outros prestadores de serviço, exigindo paciência de quem ficou sem refrigeração em casa. Gerente da empresa Luzitana, com sede no bairro São João, André Lumertz afirma que os agendamentos atuais estão ocorrendo com prazo aproximado de 20 dias.