Darcy Nunes assumirá direção-geral do Dmae de forma interina

Nunes é diretor-geral adjunto do departamento desde 2021. Antes disso, chegou a atuar por três anos no cargo que ocupará de forma interina.

Ele entrará no lugar de Mauricio Loss, que esteve à frente do Dmae durante a enchente de maio. Conforme a prefeitura, Loss foi convidado pelo prefeito Sebastião Melo a ocupar outro posto no governo. O local de atuação, no entanto, ainda está sendo definido.