Três homens são presos por duplo homicídio na zona norte de Porto Alegre

De acordo com o delegado plantonista Carlos Assis, dois homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (3), em uma residência na Vila Santo André, no bairro Humaitá. Eles eram irmãos e viviam na Vila Cruzeiro. Um deles tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Quatro indivíduos foram identificados por envolvimento no crime. As buscas aos criminosos ocorreram ao longo de toda a madrugada. Três foram localizados na manhã de sábado no bairro Humaitá e foram conduzidos à delegacia. Duas armas foram apreendidas.