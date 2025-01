Criança que comeu bolo em Torres recebe alta do hospital; mãe e avó morreram

Perícia constatou composto químico conhecido como arsênico, presente em inseticidas. Polícia Civil / Divulgação

A criança de 10 anos que comeu um bolo com a família em Torres, no Litoral Norte, recebeu alta do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes no início da noite desta sexta-feira (3). O menino estava internado desde a véspera do Natal e chegou a receber cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Três pessoas morreram após consumir o bolo, que continha arsênio, conforme análise da perícia da Polícia Civil. A criança perdeu a mãe, Tatiana Denize Silva dos Anjos, a avó, Neuza Denize Silva dos Anjos, e a tia-avó e madrinha, Maida Berenice Flores da Silva.

De acordo com o boletim médico, a mulher que preparou o bolo, Zeli dos Anjos, de 60 anos, permanece na UTI em estado estável. Todos os internados apresentaram crises intensas de vômito e diarreia.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que não descarta qualquer hipótese no momento. O intuito é esclarecer se a presença do composto químico no bolo foi proposital ou acidental.

Pedido de oração em carta

Enquanto estava hospitalizado, o menino chegou a escrever uma carta pedindo orações por ele e pelos familiares que morreram. O documento era endereçado a dois padres, que celebravam missas frequentadas pela criança.

"Querido padre Leonir ou Almo, quero pedir que minha mãe, dinda e vó descansem em paz. Que Deus acolha elas e dê a paz eterna. Eu não posso estar presente pelo motivo de estar hospitalizado ainda. Gostaria que fizessem uma orações por elas e por mim. Obrigado" escreveu.

Padre da Paróquia São Domingos de Torres, Leonir Alves diz que recebeu a carta em mãos do avô do menino. Ele detalha que não costumava conversar com a família, mas que a via com frequência no templo.

Leia Mais Quebra-cabeças no caso do bolo envenenado em Torres está longe de terminar

Leonir conta que se emocionou ao ler a carta e revela que a comunidade rezou pelo menino ao fim da missa.